Российский бизнес столкнулся с проблемами при проведении трансграничных платежей через банки Средней Азии.
В Средней Азии банки начали избегать работы с российскими компаниями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Прекрасный повод выслать на родину всех чебуреков-мастурбеков, предварительно лишив большинство гражданства и их самок вместе с личинками - туда же
Ответить
18 час.
Александр Пятнистый
А японские сранкции против нас у них не вызывают резкую реакцию? Вот начнут вызывать самую резкую реакцию-поговрим про нас
Ответить
18 час.
Владимир Лев
Политика Кавказа в этом рисунке.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии