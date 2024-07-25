В Средней Азии банки начали избегать работы с российскими компаниями

Прекрасный повод выслать на родину всех чебуреков-мастурбеков, предварительно лишив большинство гражданства и их самок вместе с личинками - туда же

Александр Пятнистый

А японские сранкции против нас у них не вызывают резкую реакцию? Вот начнут вызывать самую резкую реакцию-поговрим про нас