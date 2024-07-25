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В Средней Азии банки начали избегать работы с российскими компаниями

В Средней Азии банки начали избегать работы с российскими компаниями

Российский бизнес столкнулся с проблемами при проведении трансграничных платежей через банки Средней Азии.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Прекрасный повод выслать на родину всех чебуреков-мастурбеков, предварительно лишив большинство гражданства и их самок вместе с личинками - туда же
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18 час.
Александр Пятнистый
А японские сранкции против нас у них не вызывают резкую реакцию? Вот начнут вызывать самую резкую реакцию-поговрим про нас
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18 час.
Владимир Лев
Политика Кавказа в этом рисунке.
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11 час.

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