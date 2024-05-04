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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Ранее эту награду получил глава Центрального военного округа генерал МордвичевГлава Министерства обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции.

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