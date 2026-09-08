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Костенко считает, что следует прийти к целевому характеру туристического налога

Костенко считает, что следует прийти к целевому характеру туристического налога

Зампред Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко («Единая Россия») заявила, что следует прийти к целевому характеру туристического налога.

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