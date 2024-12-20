В конгрессе США не приняли законопроект о продлении финансирования правительства

Палата представителей американского конгресса полного состава 19 декабря не приняла представленный членами Республиканской партии законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства США и повышении потолка государственного долга.
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