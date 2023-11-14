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МО: Десантники ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке

МО: Десантники ВС РФ заняли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились данными о том, что штурмовики десантного подразделения Вооружённых сил провело на фланговом участке у города Артёмовск операцию, в ходе которой им удалось добиться захвата опорника нацистов Киева.

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