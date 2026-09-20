Чайные чашки на даче должны быть большими, яркими, с золотыми, вытертыми губами от долгого пользования, каемками по краям, и красными маками на пузатых фаянсовых боках.
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Занятно. Настроение физически ощутимо.
Оригинально!