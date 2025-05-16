Acer представила умные геймерские мониторы Nitro GA321QK P и GA341CUR W0 со встроенным Google TVAcer представила умные мониторы Nitro GA321QK P и Nitro GA341CUR W0, предназначенные для геймеров, создателей контента, а также для повседневного использования и развлечений.
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