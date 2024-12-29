В Кемерово разыскивают тринадцатилетнюю девочку, пропавшую по пути в школу

В Кемерово ведутся поиски 13-летней девочки, пропавшей утром 28 декабря на пути в школу. Главным управлением МВД России по Кемеровской области - Кузбассу установлены приметы: худощавое телосложение, русые волосы до плеч.
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