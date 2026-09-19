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Царьград

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Человек в маске коня проголосовал на выборах в ЛНР

Человек в маске коня проголосовал на выборах в ЛНР

В ЛНР необычный избиратель, одетый в пальто и маску коня, проголосовал на выборах. Видео с участием мужчины показывает, как он получает бюллетени и опускает их в урну.

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