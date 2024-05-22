Ижевский БПЛА Supercam в Спецоперации и в гражданской сфере

Удачный БПЛА с высокими характеристиками может найти применение и в военной, и в гражданской сфере. Хорошим примером такой универсальности являются отечественные беспилотники, выпускаемые под маркой Supercam.
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