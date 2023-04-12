Украина вернулась к продажам электроэнергии Европе после остановки в октябре

Власти Украины возобновили экспорт электроэнергии. В небольшом объеме ресурс поставляется в Молдавию и Польшу, сообщается на сайте республиканского минэнерго.
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