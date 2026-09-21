"Амур" подписал контракт с нападающим Алексеем Кручининым

ХК "Амур" из Хабаровска подписал контракт с 35-летним нападающим Алексеем Кручининым на один сезон. По словам менеджера Никиты Точицкого, опыт форварда укрепит команду.
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