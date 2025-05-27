Игровая пишущая машинка родилась из некогда забытой матричной пишущей машинки

Старая электрическая печатная машинка Optima SP 26 обрела новую цель в жизни. Несмотря на то, что машинка была неремонтопригодна и в ней отсутствовали некоторые внутренние детали, изобретательный пользователь Redditor maniek-86 превратил ее в полностью рабочую игровую пишущую машинку.