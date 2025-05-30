Многомерная бедность затрагивает более четверти населения страны

Более 25,6% населения Республики Молдова в 2024 году страдали от многомерной бедности. Эти показатели снизились на 0,9 процентного пункта по сравнению с 2023 годом и на 1,9 процентного пункта по сравнению с 2022 годом.
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