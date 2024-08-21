Марчела Палади: «Я обещала маме, что буду президентом этой страны!»

После провала на местных выборах, когда она хотела стать советником Муниципального совета Кишинева, чтобы иметь возможность помогать людям с такими же проблемами опорно-двигательного аппарата, как и она, Марчела Палади, молодая женщина, оставшаяся без ног в результате дорожно-транспортного происшествия, признается, что не остановится на пути к своей цели.