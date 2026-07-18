Арестован экс глава департамента Минпромторга

ГТ

Галина Тарнавская

Неужели это не видно явно? - не т никаких предпосылок даже. CNN. .. что эти колоссальные обворовывая когда нибудь хоть на йоту уменьшатся. Их садят. а они не боятся. Вопрос-почему? Исход один-казнить.