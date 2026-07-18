Бывший руководитель Министерства промышленности и торговли арестован по делу о хищениях на импортозамещении.
Арестован экс глава департамента Минпромторга
Комментарии
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Галина Тарнавская
Тюрьмы не останавливают хищников
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ГТ
Галина Тарнавская
Неужели это не видно явно? - не т никаких предпосылок даже. CNN. .. что эти колоссальные обворовывая когда нибудь хоть на йоту уменьшатся. Их садят. а они не боятся. Вопрос-почему? Исход один-казнить.
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