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Аргументы недели

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Арестован экс глава департамента Минпромторга

Арестован экс глава департамента Минпромторга

Бывший руководитель Министерства промышленности и торговли арестован по делу о хищениях на импортозамещении.

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Комментарии
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Галина Тарнавская
Тюрьмы не останавливают хищников
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1 м.
ГТ
Галина Тарнавская
Неужели это не видно явно? - не т никаких предпосылок даже.   CNN. ..   что эти колоссальные обворовывая когда нибудь хоть на йоту уменьшатся. Их садят. а они не боятся. Вопрос-почему? Исход один-казнить.
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1 м.