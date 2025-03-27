В Петербурге на просушку закрыли десять садов и скверов

На «отдых» им потребуется около месяца В Петербурге сегодня утром на традиционную весеннюю просушку закрыли сады, парки и скверы, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко.
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