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Царьград

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Крым опроверг слухи о пятне мазута в 3 км у берегов Ялты

Крым опроверг слухи о пятне мазута в 3 км у берегов Ялты

Министр экологии Крыма Ольга Шевцова опровергла фейковые сообщения о пятне мазута в 3 км у берегов Ялты.

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