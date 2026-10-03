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proavto21

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Какими могли бы быть российские внедорожники: неизвестные проекты завода ГАЗ

Какими могли бы быть российские внедорожники: неизвестные проекты завода ГАЗ

Когда речь заходит о возрождении отечественных автомобильных брендов, чаще всего вспоминают громкие премьеры и яркие презентации.

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