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Никогда не покупаю это в магазине вечером: капризные категории, которые требуют особого внимания

Никогда не покупаю это в магазине вечером: капризные категории, которые требуют особого внимания

Вечером риск купить испорченные продукты в супермаркете куда выше, чем утром. Это касается не всех товаров, а определенных категорий — о них рассказали авторы дзен-канала «Большое сердце».

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