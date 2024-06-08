Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 натовских снарядов по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 17 снарядов 155 миллиметров по Донецку. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).