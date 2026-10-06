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Спорт Уик-Энд

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Булыкин: Мы, конечно, не сборная Франции - не дотерпели ребята, где-то расслабились и сыграли вничью. Хотя такие матчи надо дожимать

Булыкин: Мы, конечно, не сборная Франции - не дотерпели ребята, где-то расслабились и сыграли вничью. Хотя такие матчи надо дожимать

«Игру оцениваю неплохо, но по результату, конечно, могло быть лучше, - отметил после ничьей сборной России в товарищеском матче с Нигерией бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин.

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