Новая ракета сделала российский Су-57 первым истребителем, поставившим под удар американские базы на Гуаме и Гавайях

Изображение Military Watch Единственная эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 ВВС России в октябре 2023 года получила новый класс крылатых ракет, дальность действия которых соответствует предполагаемой дальности действия ракет Х-101/102 российских стратегических бомбардировщиков в 3500 км.
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