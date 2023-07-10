С заграничных курортов уже вернулись первые отпускники. И охотно делятся впечатлениями об отдыхе за рубежом.

ФОТО: FRANTIC/SHUTTERSTOCK.COM ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ "ДИАРЕЯ, ЛИХОРАДКА, СМЕРТЬ": РУССКИЕ НАЗВАЛИ САМЫЕ УЖАСНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА Позади июнь, летний сезон близится к пику.
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