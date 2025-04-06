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Царьград

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Пеклецова побеждает в масс-старте на Кубке России по лыжным гонкам

Пеклецова побеждает в масс-старте на Кубке России по лыжным гонкам

В финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске Алина Пеклецова заняла первое место в масс-старте на 10 км, опередив соперниц Дарью Каневу и Дарью Непряеву.

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