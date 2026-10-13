Личное пространство на рельсах: каким может стать новый плацкарт РЖД

В новом плацкартном вагоне РЖД решили пересмотреть саму идею открытого общего пространства. Прототип, представленный на Павелецком вокзале, собрали из небольших отсеков, напоминающих гостиничные капсулы.
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