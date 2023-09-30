Новак: снижение биржевых цен на топливо заметно для потребителей в мелком опте

Снижение биржевых цен на топливо уже могут заметить потребители в мелком опте и аграрии. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналисту Павлу Зарубину"Правительство приняло экстраординарные меры.
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