Важные новости из Курской области: ВСУ разгромлены в бою, но гонят на убой новую партию нацистов

23K прочтений Сегодня Штаты явно понимают, что Зеленский делает ставку на пиар, сжигая впустую миллиарды долларов, а им нужны реальные результаты на поле боя, которых при всех стараниях и помощи Запада Киев явно не в состоянии продемонстрировать.