«Хоронили столько солдат, сколько помещалось в яму»: об отличиях немецких и советских могил

К сожалению, во время войны тела погибших редко удавалось передавать их родственникам. В моменты особо острых столкновений даже быть погребенным, а не просто оставленным на поле боя, считалось огромной роскошью.
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