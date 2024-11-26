Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 26 ноября с 13.00 до 17.00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Крестьянская 1-41, 2-44, ул.
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Внимание! Отключение электроэнергии в Новоаннинском 26 ноября с 13.00 до 17.00 ⚡️⚡️⚡️ ул. Крестьянская 1-41, 2-44, ул.