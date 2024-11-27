Панфиловские "паучки" сплели 130 сеть для бойцов СВО! 👏👏👏 Добровольцы разных возрастов плетут сети без устали, ведь они очень нужны на передовой.
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Панфиловские "паучки" сплели 130 сеть для бойцов СВО! 👏👏👏 Добровольцы разных возрастов плетут сети без устали, ведь они очень нужны на передовой.