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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин провел 18-й матч без бросков в створ в регулярках НХЛ за карьеру. Всего у него 1349 игр

Капитан «Вашингтона» не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата с «Калгари» (3:2 Б).

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