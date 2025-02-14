В агентстве ООН назвали недопустимым план Трампа по переселению жителей Газы

Global Look Press/Abed Rahim Khatib/dpa Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сочло недопустимым план президента США Дональда Трампа по принудительному переселению палестинцев из сектора Газа, сообщила 14 февраля пресс-секретарь организации Джульетта Тума.
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