Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Президент ИИХФ: «Клубы так называемой украинской Суперлиги не существуют для меня, как нет и этого чемпионата»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался о ситуации, которая сложилась в украинском хоккее. «13 декабря я приезжал сюда, чтобы встретиться с министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх