Посев на Чемпионат мира 2024: Чжан Анда

Китайский снукерист Чжан Анда отправится на Чемпионат мира 2024 в качестве игрока посева с 11-м номером Чжан Анда (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Квалификация Чемпионата Мира 2024 Чемпионат Мира 2024 снукер.