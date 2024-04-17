Посев на Чемпионат мира 2024: Чжан Анда

Китайский снукерист Чжан Анда отправится на Чемпионат мира 2024 в качестве игрока посева с 11-м номером Чжан Анда (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2024 Квалификация Чемпионата Мира 2024 Чемпионат Мира 2024 снукер.
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