Врач назвал способы укрепления нервной системы

Леонид Никулин

лучший способ помочь людям с нервами -это полностью все поменять в первую очередь на рабочих местах и в отраслях.. начать правильно воспитывать поколения и нести культуру общения.. жестко искоренить поддонков и ублюдков на улицах и хамов за рулем и в магазинах..вернуть статус и престиж учителей в школах -поверьте ..это будет лучшее лекарство !!!!