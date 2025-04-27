Достаточно увеличить подвижность.фото: pixabay.com/daha3131053Нервную систему можно укрепить, увеличив подвижность.
Врач назвал способы укрепления нервной системы
Комментарии
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Леонид Никулин
лучший способ помочь людям с нервами -это полностью все поменять в первую очередь на рабочих местах и в отраслях.. начать правильно воспитывать поколения и нести культуру общения.. жестко искоренить поддонков и ублюдков на улицах и хамов за рулем и в магазинах..вернуть статус и престиж учителей в школах -поверьте ..это будет лучшее лекарство !!!!
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16 час.
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