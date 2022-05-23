От личное мнение

413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Женя
    Пока не отменят алименты-  в  РФ  многодетной  семьи  не будет.Путин назвал мног...
  • Наталья Павлова
    Да они там в Киеве, и Зеленский, и Подляк, и Кулёма, и их пристебаи уверены, что успеют вовремя соскочить (как в МММ)...Офис Зеленского: ...
  • Евгений Попов
    Жить захочешь – не так раскорячишьсяЭкономист Песоцки...

Банк России начал покупать валюту, чтобы сдержать укрепление рубля

Банк России начал покупать валюту, чтобы сдержать укрепление рубля

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Центробанк РФ начал скупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать укрепление российской валюты от неконтролируемого укрепления, передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх