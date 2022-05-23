Банк России начал покупать валюту, чтобы сдержать укрепление рубля

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Центробанк РФ начал скупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать укрепление российской валюты от неконтролируемого укрепления, передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Центробанк РФ начал скупать валюту у экспортеров через других участников рынка, чтобы сдержать укрепление российской валюты от неконтролируемого укрепления, передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
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