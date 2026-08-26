На Алтае предлагают наиболее высокие зарплаты специалистам, разбирающимся в нейросетях

Максимальные суммы предложений в отдельных вакансиях достигают в Сибири 450 тыс. рублей В Алтайском крае, Иркутской и Кемеровской областях зафиксированы наиболее высокие медианные зарплатные предложения для специалистов с навыками работы с нейросетями.