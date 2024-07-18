АлтГУ теперь участвует в тестировании мигрантов на знание языка, истории и закона РФ

С 13 мая вуз предоставляет Томскому госуниверситету специалистов и технику для тестирования Алтайский государственный университет стал частью системы тестирования мигрантов на знание русского языка, истории России и законодательства РФ.
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