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Россия в Псалмах Давида: пророчество о будущем от царя поэта

Россия в Псалмах Давида: пророчество о будущем от царя поэта

Россия в Псалмах Давида: пророчество о будущем от царя поэта Елена ГалицкаяВ древних текстах порой скрываются подсказки, которые позволяют не просто интерпретировать настоящее, но и заглядывать в грядущее.

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