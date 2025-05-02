Россия в Псалмах Давида: пророчество о будущем от царя поэта Елена ГалицкаяВ древних текстах порой скрываются подсказки, которые позволяют не просто интерпретировать настоящее, но и заглядывать в грядущее.
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