«Не хочу играть в "ура-патриотизм"»: Настя Каменских выступила против преследования русского языка на Украине

Настя Каменских ответила на дискриминацию русского языка.Участница дуэта «Потап и Настя» Настя Каменских в своём Instagram (запрещён в РФ) выступила с резким заявлением против преследования русского языка на Украине.
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