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SPLETNIK

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Как Яна Рудковская, Юлия Снигирь, дети Тимати, Агата Муцениеце и Алеся Кафельникова отметили 1 сентября

Как Яна Рудковская, Юлия Снигирь, дети Тимати, Агата Муцениеце и Алеся Кафельникова отметили 1 сентября

Летние каникулы подошли к концу, а впереди детей знаменитостей ждёт новый учебный год. Spletnik рассказывает, как селебрити и их наследники отметили 1 сентября.

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