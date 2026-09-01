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Капсулу времени с посланием Александра Карелина заложили в Бийске

Капсулу времени с посланием Александра Карелина заложили в Бийске

Бывший заброшенный кинотеатр "Октябрь" в прошлом году при поддержке города, края и сенатора Александра Карелина стал центром греко-римской борьбы.

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