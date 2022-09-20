Новая методика хирургии при диабетических язвах стопы значительно сокращает время заживления и частоту ампутаций

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что новая однодневная хирургическая процедура ускоряет эффективное заживление, снижает частоту рецидивов и ампутаций, а также снижает расходы на 88% по сравнению с консервативным лечением.
Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что новая однодневная хирургическая процедура ускоряет эффективное заживление, снижает частоту рецидивов и ампутаций, а также снижает расходы на 88% по сравнению с консервативным лечением.
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