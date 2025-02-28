Россиянам объяснили, когда и как забирать накопительную часть пенсии

Накопительную пенсию можно начать получать женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет.фото: Юлия Елфимова, «ГлагоL»Накопительную пенсию можно начать получать женщинам с 55 лет, а мужчинам с 60 лет, сообщила завкафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.
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