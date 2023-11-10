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Кинолог Голубев предупредил о смертельной опасности антифриза для собак

Кинолог Голубев предупредил о смертельной опасности антифриза для собак

Используемый для автомобилей антифриз может привлечь собак своим сладковатым запахом, однако эта жидкость представляет серьезную опасность для питомцев, предупредил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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