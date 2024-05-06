Александр Олешко станет специальным гостем концерта «Военные песни у кремля»

В этом году народный концерт «Военные песни у кремля» готовит зрителям особый подарок. Его гостем станет друг проекта, актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог, заслуженный артист России Александр Олешко.
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