Наше Солнце может быть не таким большим, как считалось

Звезда в центре нашей Солнечной системы – Солнце – может быть значительно меньше, чем думали ученые. Команда из двух астрономов теперь нашла доказательства того, что радиус нашего Солнца на несколько сотых процента меньше, чем указывали предыдущие анализы.
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