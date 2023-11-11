Наше Солнце может быть не таким большим, как считалось

Звезда в центре нашей Солнечной системы – Солнце – может быть значительно меньше, чем думали ученые. Команда из двух астрономов теперь нашла доказательства того, что радиус нашего Солнца на несколько сотых процента меньше, чем указывали предыдущие анализы.