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Несекретные материалы

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Еще два судна поражены в порту Одессы залпом БРК «Утес» и «Бастион»

Еще два судна поражены в порту Одессы залпом БРК «Утес» и «Бастион»

Российские войска залпом БРК «Утес» и «Бастион» из Крыма, предположительно, уничтожили два судна в водах Одессы.

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Комментарии
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Тамара Кукушкина
Уничтожать все корабли и брать нашу Одессу.
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15 час.
Любовь Ткаченко
Как все надоело. У нас огромные разрушения, гибнут ни в чем невинные люди, а Киев и Харьков пляшет и гуляет.
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12 час.
Любовь Ткаченко
В Харькове огромная барахолка работает. Все награбленное продается, через посредников, которые называют себя антикварами.
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12 час.

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