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Мостовой о голе «Локомотива»: «Неужели ВАР вообще не разбирается? Его не должны были засчитывать, чистое нарушение. Видимо, выражение про «нефутбольных людей» касается и арбитров»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о судейских решениях в матче « Зенита » и «Локомотива» в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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